Airport Frankfurt erwartet Wartezeiten in den Herbstferien

Frankfurt/Main Wer in den Herbstferien vom Frankfurter Flughafen aus in den Urlaub starten will, muss sich auf volle Terminals einstellen. Vor allem gleich zu Beginn der Ferien am kommenden Freitag (27. September) rechnet der Flughafenbetreiber Fraport täglich mit deutlich mehr als 200 000 Passagieren, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Bei den Kontrollen könne es dann zu längeren Wartezeiten kommen. Sowohl in Hessen als auch in Rheinland-Pfalz beginnen die Schulferien Ende nächster Woche.