Flugtraining Air Base Spangdahlem kündigt Nachtflüge an

Der US-Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel hat Nachtflüge zu Übungszwecken angekündigt. Das 52. Jagdgeschwader werde vom 11. bis 21. März nachts unterwegs sein, teilte die Air Base am Freitag in Spangdahlem im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit. Das Routinetraining sei „keine Reaktion auf die anhaltende Krise in der Ukraine oder auf Nato-Operationen im europäischen Raum“. Die Nachtflüge seien Teil eines regulären Flugtrainings der Piloten. Die Menschen, die in der Region lebten und arbeiteten, sollten „nicht beunruhigt“ sein.