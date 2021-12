Ahrtal: Wichtige Verbindung per Notstraße wiederhergestellt

Insul/Schuld Das durch die Hochwasserkatastrophe schwer beschädigte Straßennetz im Ahrtal ist an einer weiteren Stelle instandgesetzt worden. Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) gab am Montag eine neue Notumfahrung durch einen ehemaligen Bahntunnel zwischen den Dörfern Insul und Schuld im Ahrtal frei.

Die Straße L73neu gilt als wichtige Verbindungsstrecke in der Region. Sie ist rund 1,4 Kilometer lang, führt durch einen 142 Meter langen Bahntunnel und über zwei frühere, jeweils rund 70 Meter lange Bahnbrücken. In dem Tunnel wurden die Fahrbahn erneuert und Beleuchtung installiert. Der Bau der Notstraße hat laut Verkehrsministerium etwa 750.000 Euro gekostet.

Bei der Sturzflut am 14. und 15. Juli nach extremem Starkregen im engen Ahrtal wurden 134 Menschen getötet. Neben Tausenden Häusern wurden unter anderem auch zahlreiche Straßen beschädigt oder komplett zerstört, so auch die alte L73 . Sie soll nun wieder instandgesetzt werden, bis zum Ende der Arbeiten soll die Notumfahrung genutzt werden können.

Auch an vielen anderen Stellen laufen die Instandsetzungsarbeiten weiter. Vor kurzem sei mit den Arbeiten für den Neubau der Ahrbrücke der Bundesstraße 9 bei Sinzig begonnen worden, sagte Schmitt. Weit fortgeschritten seien die Straßenarbeiten am schwer beschädigten Tunnel der B267 bei Altenahr. Die Strecke dort soll in etwa drei Monaten wieder freigegeben werden können, bis dahin stünden noch Arbeiten an der Abwasserinfrastruktur an. Zudem würden die Straßen winterfest gemacht.