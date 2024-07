Regierung Ahrtal: Dreyers Abschied und Schweitzers Aufgabe

Doch auch wenn beim Treffen alle herzliche Worte fanden - die Menschen in den von der Flut betroffenen Gebieten sind mit der Arbeit der Landesregierung alles andere als zufrieden. Zu dem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des SWR. Demnach gaben 71 Prozent der Befragten an, unzufrieden mit dem Krisenmanagement der Landesregierung in den Tagen nach der Hochwasserkatastrophe zu sein, lediglich ein Fünftel (20 Prozent) kommt zu einem positiven Urteil.