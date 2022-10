Hochwasserkatastrophe : Ahr-Videos aus der Flutnacht: Wasser bis zum Dachgeschoß

Mainz Von Wassermassen bis zum Dachgeschoß eingeschlossene Häuser und Menschen, die mit Leuchtsignalen von Balkonen, aus den obersten Stockwerken und von Dächern auf sich aufmerksam machen: Das Innenministerium hat die bislang nicht-öffentlichen Polizeihubschrauber-Videos aus der Flutnacht vom Ahrtal am Dienstag Journalisten in Mainz gezeigt.

Personen und Hinweise auf einzelne Häuser sind in den insgesamt drei Videos verpixelt. Die Filme zeigen Aufnahmen von den Ahr-Orten Mayschoß bis Schuld zwischen 22.14 Uhr und 22.43 Uhr in der Flutnacht am 14. Juli 2021.