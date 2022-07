Gedenken : Ahr-Flut: Bischof und Präses predigen auf einer Wiese

"Für Papa. RIP" steht auf einem weißen Papierschmetterling, den eine Frau vor der Kirche in Schuld an einen weißen Ballon gebunden hat um ihn in die Luft steigen zu lassen. Foto: Boris Roessler/dpa

Ahrbrück Mindestens 134 Menschen hat die Flut am 14. und 15. Juli 2021 im Ahrtal getötet - ein Jahr später war der Freitag der Tag des dezentralen Gedenkens im immer noch teilzerstörten Flusstal. Dazu gehörte auch ein ökumenischer Gottesdienst, den der katholische Trierer Bischof Stephan Ackermann und der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, feierten.

Latzel betonte laut Redemanuskript: „Gott will sich von uns finden lassen. Und Gott tut dies, indem er uns findet. Etwa in der Hilfe anderer Menschen.“

Ackermann und Latzel wollten zuvor auch an anderen Orten im Ahrtal mit Flutopfern sprechen. Am Freitagabend waren in zahlreichen Kommunen Menschenketten und Glockenläuten als Zeichen des Zusammenhalts vorgesehen. Die zentrale Gedenkfeier für das ganze Katastrophengebiet hatte schon am Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler stattgefunden.