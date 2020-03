Ahnen kündigt Rückzahlung neuer Schulden ab 2024 an

Doris Maria Ahnen (SPD), Finanzministerin in Rheinland-Pfalz, spricht im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) hat für das Jahr 2024 die Rückzahlung der Schulden angekündigt, die jetzt für das Corona-Hilfspaket in Kauf genommen werden. Die bislang vorgesehene Schuldentilgung werde ausgesetzt, die geplanten Zuführungen zu Rücklagen entfielen, sagte Ahnen am Freitag in einer Sondersitzung des Landtags zur Finanzierung des Milliardenpakets.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Unter dem Strich verbleibt eine Nettokreditaufnahme von 638,5 Millionen Euro.“

Der in ihrem Haus erstellte Nachtragshaushalt hat ein Volumen von 3,3 Milliarden Euro. Davon sind 800 Millionen als direkte Ausgaben vor allem für Maßnahmen im Gesundheitswesen und für Hilfszahlungen an Unternehmen vorgesehen, jeweils 100 Millionen für die Kommunen und für die Anschaffung eines künftigen Impfstoffs gegen das Corona-Virus, 2,2 Milliarden für die Erhöhung von Landesbürgschaften und 53 Millionen Euro für Maßnahmen zum Schutz des Waldes.