Religion Ahmadiyya-Vorsitzender: „Wir müssen gute Demokraten sein“

Zum Beginn des jährlichen Treffens der muslimischen Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat in Mendig hat deren Vorsitzender die Bedeutung von Glauben und Demokratie betont. Die Gemeinde hatte im Vorfeld geschrieben: „Unsere Scharia ist das Grundgesetz“. Auf dieses Motto angesprochen erklärte der Vorsitzende Abdullah Uwe Wagishauser, der Begriff werde missbraucht. „Es ist einfach der Glaubenskodex der Gläubigen“, sagte er. „Uns sagt die Scharia, dass in dem Land, in dem wir leben, unter dessen wohlbehütetem Dach wir leben, dass wir diesem Land gegenüber loyal zu sein haben. Also wir müssen gute Demokraten sein.“