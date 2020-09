Agrarminister zu Schweinepest: Signal der Entschlossenheit

Weiskirchen Sich nicht im Klein-Klein verlieren, sondern gemeinsam gegen die Afrikanische Schweinepest vorgehen - das wollen die Agrarminister von Bund und Ländern. Aber noch sind nicht alle Hausaufgaben gemacht.

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Brandenburg müssen Bund und Länder nach Ansicht des Vorsitzenden der Agrarministerkonferenz, Reinhold Jost (SPD), an einem Strang ziehen. „Es muss jedem klar sein, dass es sich hier um eine nationale Herausforderung allerersten Ranges handelt“, sagte der saarländische Agrarminister am Donnerstag zum Auftakt des Ministertreffens im saarländischen Weiskirchen. Man könne es sich nicht erlauben, Streitereien über Zuständigkeiten oder Finanzierungen zu führen. „Wir sind alle in der Verantwortung“: Bund, Land, Kommunen und Organisationen.“