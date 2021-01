Aggressiver Mann mit Messer skandiert Hitlergruß: Festnahme

Kaiserslautern Weil er vorbeifahrenden Fahrzeugen den verbotenen sogenannten Hitlergruß zeigte und sich aggressiv gegen eine Kontrolle wehrte, hat die Polizei in Kaiserslautern einen Mann vorübergehend festgenommen.

Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mit. Demnach war der 23-Jährige am Sonntag zunächst mit den Gesten und einem Messer in der Hand aufgefallen. Als die Polizei den Mann kontrollieren wollte, verhielt er sich demnach unkooperativ und beleidigte die Beamten. Diese fesselten den alkoholisierten Mann, nahmen ihn fest und fanden weitere Messer. Den 23-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren.