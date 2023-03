Energie Agentur soll „Wasserstoffland“ Saarland vorantreiben

Die saarländische Landesregierung will sich von einer „Modellregion Wasserstoff“ zu einem „Wasserstoffland“ weiterentwickeln. Dazu stellte Wirtschafts- und Energieminister Jürgen Barke (SPD) am Dienstag die Pläne für eine Wasserstoffagentur vor, die am 1. Mai startet. Ihr Ziel ist vor allem die Beratung und Vernetzung von Unternehmen, die Unterstützung bei Gründungen und Ansiedlungen sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit. Zudem sollen die Pläne zur Anbindung an ein neues europäisches Wasserstoff-Pipelinenetz begleitet werden.