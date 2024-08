Tierseuche Afrikanische Schweinepest: Rund 550 Wildschweine getestet

Die Seuche war vor rund sechs Wochen erstmals bei einem Wildschwein im Kreis Groß-Gerau in Hessen nachgewiesen worden, Anfang Juli dann auch in Rheinland-Pfalz erstmals. Im Nachbarland Hessen sind mittlerweile auch acht Mastbetriebe betroffen, im südhessischen Trebur (Kreis Groß-Gerau) sind zuletzt 1.800 Tiere getötet und entsorgt worden. Mastschweine sind in Rheinland-Pfalz bislang nicht betroffen.