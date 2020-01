Afrikanische Schweinepest: Rheinland-Pfalz kauft mehr Zäune

Ein Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa.

Mainz Im Kampf gegen eine Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wird das Land Rheinland-Pfalz weitere Zäune anschaffen. Beschafft würden zusätzliche 60 Kilometer Elektrozaun, kündigte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Mittwoch in Mainz an.

