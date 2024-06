Laut Bollinger AfD wird mit starker Delegation ins EU-Parlament einziehen

„Und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir dann nochmal in die Verhandlungen gehen, dass wir dann mit starken Partnern arbeiten werden in einer Fraktion im Europäischen Parlament“, sagte Bollinger, der auch Vorsitzender der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag ist. Zuletzt waren die AfD-Europaabgeordneten aus der rechten ID-Fraktion ausgeschlossen worden. Dies geschah im Nachgang zu scharfer Kritik unter anderem an Äußerungen des AfD-Abgeordneten und Europawahlspitzenkandidaten Maximilian Krah zur SS.