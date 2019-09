AfD will bessere Bezahlung für Berufsfeuerwehr

AfD-Politiker Uwe Junge. Foto: Boris Roessler/Archivbild.

Mainz Die AfD-Fraktion fordert eine bessere Bezahlung für die rund 800 Berufsfeuerwehrleute sowie für die Notfallsanitäter in Rheinland-Pfalz. „Diese Leute haben das verdient“, sagte der Fraktionsvorsitzende Uwe Junge am Dienstag in Mainz.

Über den Antrag wird am Donnerstag im Landtag beraten.