AfD: Verhandlung mit islamischen Verbänden beenden

Mainz Knapp elf Monate nach Abschluss von Zielvereinbarungen der rheinland-pfälzischen Landesregierung mit vier islamischen Verbänden hat die AfD im Bundesland erneut den Abbruch der Verhandlungen gefordert.

Organisationen wie die Ditib, die „extremistisch und islamistisch“ sei, könnten kein Partner sein, sagte der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Joachim Paul am Dienstag in Mainz. „Man will dieser Organisation die Türen zu unseren Schulen aufschließen, das ist absolut verantwortungslos.“