Prozessbeginn AfD und Saar-Landtag streiten vor Verfassungsgericht

Vor dem Verfassungsgericht in Saarbrücken hat die Verhandlung zwischen AfD-Fraktion und saarländischem Landtag begonnen. In den Streitfragen geht es um Fraktionszuschüsse und um die Besetzung des Untersuchungsausschusses zum Mord an einem Asylbewerber vor mehr als 30 Jahren.