AfD stellt Wahlliste auf: Scharfe Kritik an Corona-Politik

Fähnchen mit dem Logo der AfD liegen bei einem Landesparteitag auf dem Tisch. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Idar-Oberstein Mit scharfen Angriffen auf die Corona-Politik im Bund und in Rheinland-Pfalz hat der AfD-Landesvorsitzende Michael Frisch am Samstag den Parteitag in Idar-Oberstein eröffnet. Er warf den Regierenden mit Blick auf die verhängten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eine „beispiellose Entmündigung“ der Volksvertreter vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Aus der Corona-Krise sei eine „ernste Krise unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats“ geworden.

Die Verantwortlichen hätten zudem mit ihren rigiden Verboten die Verhältnismäßigkeit aus dem Blick verloren. Diese Politik habe gravierende und langfristige Nachteile für Wirtschaft und Bürger zur Folge, sagte Frisch vor rund 330 Parteimitgliedern.

Im Mittelpunkt des Parteitags steht die Aufstellung der AfD- Landesliste für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Das Treffen findet in der geräumigen Messehalle von Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) statt. Dort hatten sich die Parteimitglieder bereits Anfang September versammelt, um ihr Programm und die Kandidatenliste für die Landtagswahl im März zu beschließen.