Kommunen AfD-nahes Zentrum: Nutzung für große Versammlungen untersagt

Die Baudezernentin appellierte in dem von der Stadt bestätigten Interview an den Eigentümer, die Vermietung der Immobilie an die jetzigen Mieter zu beenden. Die AfD sei bereits in drei Bundesländern vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Die AfD in Rheinland-Pfalz äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu.