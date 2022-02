AfD muss ohne Landesliste bei Saar-Landtagswahl antreten

Saarbrücken Bei der saarländischen Landtagswahl am 27. März muss die AfD nach eigenen Angaben ohne Landesliste antreten. Die Partei prüft nun rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Landeswahlausschusses des Saarlandes, wie die AfD am Donnerstag mitteilte.

Für die Mandatsverteilung bei der Landtagswahl hat die Entscheidung aber nicht unbedingt einschneidende Folgen, was am Wahlsystem im Saarland liegt. Denn entscheidend dafür sind vor allem die Listen für die drei Wahlkreise, in denen die AfD allesamt antritt.