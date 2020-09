AfD: Mit Parteichef Frisch an der Spitze in den Wahlkampf

Idar-Oberstein Ein gutes halbes Jahr vor der Landtagswahl trifft die AfD ihre wichtigsten Personalentscheidungen. Mit Warnungen vor Schwarz-Grün, Identitätsverlust und „linkem Klimbim“ bringen sich die Mitglieder auf dem Landesparteitag in Wahlkampfstimmung.

Parteichef Michael Frisch führt die rheinland-pfälzische AfD in die Landtagswahl am 14. März. Der 63-jährige Landtagsabgeordnete aus Trier erhielt am Samstag auf dem Landesparteitag in Idar-Oberstein 75,8 Prozent der Stimmen. Frisch hatte zuvor in einer kämpferischen Rede die Arbeit der Bundes- und der Landesregierung scharf kritisiert. Illegale Massenimmigration habe zu gestiegener Kriminalität geführt, die Sozialsysteme belastet und einen „fortschreitenden Identitätsverlust“ in Deutschland zur Folge, dem er nicht tatenlos zusehen werde. „Ich bin noch lange nicht fertig mit denen, die unser Land zerstören“, sagte er.