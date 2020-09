AfD macht Aufnahme von Flüchtlingen zum Thema im Landtag

Mainz Die AfD will die Situation nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos zum Thema im Landtag machen. Dies teilte die AfD-Fraktion am Dienstag mit. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Integrationsministerin Anne Spiegel haben sich für die Aufnahme von Geflüchteten ausgesprochen.

Am Montag hatte die Grünen-Fraktion angekündigt, die Situation in Moria zum Gegenstand einer Aktuellen Debatte am Donnerstag zu machen. Da das Thema nun bereits am Mittwoch auf der Tagesordnung ist, beschloss die Fraktion, ein anderes Thema einzureichen: die Forderung von grünen Verbraucherschutzministerin aus sechs Bundesländern nach einem „Rettungsschirm für Verbraucher“.