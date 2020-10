AfD kündigt Verfassungsklage gegen Sondervermögen an

Jan Bollinger (AfD), parlamentarischer Geschäftsführer. Foto: Harald Tittel/dpa/Archiv

Mainz Die rheinland-pfälzische AfD-Landtagsfraktion hat Verfassungsklage gegen das umstrittene Sondervermögen in dem kürzlich verabschiedeten Nachtragshaushalt angekündigt. Es gebe berechtigte Zweifel an diesem haushaltspolitischen Instrument, die auch in einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Landtags nicht hätten ausgeräumt werden können, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Bollinger am Dienstag in Mainz.

Die Klage werde voraussichtlich im Dezember eingereicht, zuvor müssten noch letzte juristische Details geklärt werden.

Die finanzpolitische Sprecherin der Fraktion, Iris Nieland, betonte, die Schuldenbremse für den Landeshaushalt habe Verfassungsrang und könne zwar zur Bewältigung von Notlagen ausgesetzt werden, doch dann „dürfen Finanzreserven nicht unangetastet bleiben“. Genau dieser Zugriff sei in dem vor knapp drei Wochen mit Mehrheit der Ampelkoalition verabschiedeten Nachtragshaushalt aber nicht erfolgt, kritisierte sie.

Mit dem sogenannten Sondervermögen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro sollen Programme zur Bewältigung von Corona-Folgen finanziert werden. Dieser Fonds soll auch nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 Mittel für die in einem gesonderten Gesetz genannten Zwecke zur Verfügung stellen. Es umfasst zehn Bereiche vom Breitbandausbau bis zur Unterstützung des Öffentlichen Nahverkehrs.