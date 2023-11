Trier AfD-Kreisverband kritisiert Vorgehen der Partei bei Frisch

Frisch war in der vergangenen Woche als Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag in Mainz abgewählt worden, sein Nachfolger wurde Jan Bollinger. Anschließend trat Frisch, der Bollinger den Bruch von Vereinbarungen vorwarf, aus der Landtagsfraktion aus. Die Landespartei wiederum brachte daraufhin ein Parteiausschlussverfahren in Gang.