Parteien AfD in Rheinland-Pfalz wählt neuen Vorstand

Simmern · Die rheinland-pfälzische AfD wählt auf einem Parteitag an diesem Samstag in Simmern (ab 10.00 Uhr) einen neuen Landesvorstand. Parteichef Jan Bollinger will sich erneut zur Wahl stellen. Über Gegenkandidaten für die Parteispitze war zunächst nichts bekannt.

14.06.2024 , 17:35 Uhr

Blick auf das Parteilogo bei einem AfD-Bundesparteitag. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Bei der vergangenen Abstimmung für den AfD-Landesvorsitz war Bollinger auf 74 Prozent Zustimmung gekommen. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Nach Angaben eines Parteisprechers will ein Großteil der Landesvorstandsmitglieder ebenfalls erneut wieder antreten. Zu den drei Vize-Vorsitzenden des Landesverbands zählt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Sebastian Münzenmaier. Dazu kommen Bernd Schattner und Nicole Höchst. Die AfD zählte zum Jahresbeginn nach eigenen Angaben über 2600 Mitglieder in Rheinland-Pfalz. © dpa-infocom, dpa:240614-99-399460/2

(dpa)