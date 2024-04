Landtag AfD-Gesetzentwurf für Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Die AfD-Fraktion lässt bei ihrer Forderung nach einer Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz nicht locker. Trotz deutlich formulierten Absagen von Innenminister Michael Ebling (SPD) und den Ampel-Fraktionen will die AfD bei der kommenden Landtagssitzung einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringen. Die Straßenausbaubeiträge seien ungerecht und ineffizient, begründete der Vorsitzende der Oppositionsfraktion, Jan Bollinger, am Donnerstag in Mainz das Vorhaben.