AfD-Fraktion wirft Abgeordneten nach Gewalt-Aufruf raus

Stuttgart/Mainz Nach einem Vorfall auf einer Demonstration in Mainz hat die baden-württembergische AfD-Fraktion den umstrittenen Abgeordneten Stefan Räpple mit sofortiger Wirkung aus der Fraktion ausgeschlossen und ihm seine Mitgliedschaftsrechte entzogen.

Das teilte ein Sprecher der Fraktion am Montag mit. Räpple hatte demnach am Samstag bei der Demo gegen Corona-Maßnahmen in Mainz zu einem gewalttätigen Umsturz der Regierung aufgerufen. „Wer diesen Rechtsstaat in Frage stellt, ja zu seiner gewaltsamen Beseitigung aufruft, hat den Boden dieser Verfassung verlassen und damit auch die Grundlagen der Fraktionsverfasstheit in Frage gestellt“, sagte der baden-württembergische Fraktionschef Bernd Gögel.