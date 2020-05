AfD-Fraktion für regionaleres Vorgehen bei Beschränkungen

Joachim Paul (AfD) nimmt an der Landtagssitzung teil. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion hat sich für einen regionaleren Umgang mit Auflagen in der Corona-Pandemie ausgesprochen. So sollten die Kreise oder kreisfreien Städte darüber entscheiden können, ob bei ihnen bereits wieder ein kompletter Regelunterricht unter bestimmtem Bedingungen möglich sei, sagte der bildungspolitische Sprecher Joachim Paul am Dienstag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Um Risikogruppen zu schützen, könne der Regelunterricht dann auch per Webcam ins Kinderzimmer übertragen werden. Der wirtschaftspolitische Sprecher Matthias Joa brachte den Vorschlag ins Spiel, beim Thema Mundschutz in Gastronomie oder Geschäften regional zu differenzieren und die Pflicht ab der Unterschreitung einer gewissen Zahl von Neuinfizierten je 100 000 Einwohner aufzuheben.