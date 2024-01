Landtag AfD-Fraktion für Gutachten im Flut-Untersuchungsausschuss

Untersucht werden sollte nach Ansicht der AfD-Fraktion auch, wo genau die Todesfälle bei der Flutkatastrophe stattfanden und wie in diesen Regionen Warnungen an die Bevölkerung erfolgt seien. Die Gutachter sollen Professor Robert Jüpner von der Technischen Universität Kaiserslautern und Professorin Annegret Thieken von der Universität Potsdam sein, teilte der Fraktionsvorsitzende mit. Vor der nächsten Sitzung des Ausschusses am 16. Februar solle es ein Gespräch der Obleute über die Anträge der AfD-Fraktion geben.