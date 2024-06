Landtag AfD-Fraktion fordert mehr Fördermittel für Tierheime

Die AfD-Fraktion will sich im Landtag für mehr Fördermittel für die Tierheime in Rheinland-Pfalz stark machen. Viele Tierheime kämpften mit einer Überfüllung, es gebe einen Investitionsstau und Personalmangel, begründete der Abgeordnete Ralf Schönborn am Dienstag in Mainz den Vorstoß. Die Einrichtungen kämpfen zudem mit hohen Material- und Energiekosten.