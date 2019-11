AfD-Bundestagsabgeordneter legt Paul Kandidaturverzicht nahe

Joachim Paul, AfD-Abgeordneter des rheinland-pfälzischen Landtages. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Berlin/Bingen Kurz vor dem AfD-Parteitag in Bingen hat sich ein rheinland-pfälzischer Vertreter der Partei offen gegen einen möglichen neuen Landeschef Joachim Paul ausgesprochnen. „Joachim Paul sollte in dieser Situation Größe zeigen und darüber nachdenken, auf seine Kandidatur zu verzichten“, teilte der AfD-Bundestagsabgeordnete Heiko Wildberg aus dem Wahlkreis Südpfalz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit.

Zuvor hatten der „Trierische Volksfreund“ und die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet. Wenn Paul nicht nachhaltig beweisen könne, mit den Vorwürfen nichts zu tun zu haben, nehme die Partei Schaden, sagte Wildberg.

Paul wird unter anderem vorgeworfen, vor Jahren einen Beitrag für eine NPD-nahe Zeitschrift verfasst zu haben, was er aber bestreitet. Zuletzt hatten ihn die Landtagsfraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen als Vorsitzenden des Medienausschusses abgewählt. Paul hält das Vorgehen rund um die Abwahl für nicht rechtens und kündigte an, es juristisch prüfen zu wollen. Bislang galt der 49-jährige Paul, der auch Fraktionsvize ist, als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Uwe Junge als Landesvorsitzender. Die AfD Rheinland-Pfalz wählt den Landesvorstand am (morgigen) Samstag in Bingen neu.