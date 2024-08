Organstreitverfahren AfD-Antrag zu Yeboah-Untersuchungsausschuss zurückgewiesen

Die vom Saar-Landtag beschlossene Besetzung des sogenannten Yeboah-Untersuchungsausschusses mit drei SPD- und zwei CDU-Mitgliedern verletzt die AfD-Fraktion nicht in ihren Rechten. Das teilte der Verfassungsgerichtshof in Saarbrücken mit. Der Antrag der AfD werde „vollumfänglich zurückgewiesen“. Die AfD hatte unter anderem fehlende parlamentarische Mitwirkungsmöglichkeiten beklagt. Dazu teilte der Verfassungsgerichtshof mit, die Verfassung des Saarlandes gewähre den Fraktionen keinen Anspruch auf ein Grundmandat in einem Untersuchungsausschuss.