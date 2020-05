AfD: Abbruch von Verhandlungen mit islamischen Verbänden

Mainz Zwei Monate nach Abschluss von Zielvereinbarungen mit vier islamischen Verbänden hat die AfD in einer Aktuellen Debatte des Landtags den Abbruch dieser Verhandlungen gefordert. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Joachim Paul hielt dem in Religionsfragen zuständigen Kulturminister Konrad Wolf (SPD) vor: „Sie sind ein Minister nach Erdogans Geschmack.“ Die Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan übe über ihre Religionsbehörde Diyanet direkten Einfluss auf den Moscheeverband Ditib aus.

„Sie müssen diese Verhandlungen schnellstens abbrechen, nur dann sind die Interessen Deutschlands gewahrt“, forderte Paul am Donnerstag in Mainz. Neben der Ditib nannte er auch den islamischen Verband der Schura Rheinland-Pfalz, in dem „salafistische Strömungen festzustellen“ seien.