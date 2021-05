Corona : Ärzteverband: Patienten in Praxen teils aggressiv gestimmt

Ärzteverband: Patienten in Praxen teils aggressiv gestimmt

Saarbrücken Die angekündigte Aufhebung der Impf-Priorisierung hat laut Kassenärztlicher Vereinigung Saarland zu einem Andrang von Impfwilligen in den Arztpraxen geführt. Dabei kommt es teilweise zu aggressivem Verhalten der Patienten.

Die angekündigte Aufhebung der Impf-Priorisierung am 7. Juni hat laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) Saarland zu einem verstärkten Andrang von Impfwilligen in den Arztpraxen geführt. „Unsere Praxen melden uns teilweise eine sehr aggressive Stimmung bei den Patienten“, teilte die Vereinigung am Mittwoch mit. „Daher unser Appell: Bitte werden Sie nicht ungeduldig, auch wenn's länger dauert.“ Die Impfstoffmengen für die Praxen seien immer noch begrenzt, sodass es bei einem Termin für eine Corona-Impfung zu Wartezeiten kommen könne.