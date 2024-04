Gesundheit Ärztekammer: Flächendeckende Versorgung gefährdet

In Rheinland-Pfalz drohen nach Einschätzung der Landesärztekammer in den kommenden Jahren vor allem im ländlichen Raum Lücken bei der medizinischen Versorgung. Mehr als die Hälfte der Ärzteschaft sei inzwischen älter als 50 Jahre alt. „Wenn die Ärztinnen und Ärzte in den kommenden Jahren in Rente gehen, wird sich besonders auf dem Land der Ärztemangel immer mehr bemerkbar machen“, teilte die Ärztekammer am Mittwoch in Mainz mit. Die Wege für Patienten zum Arzt könnten dadurch länger werden.