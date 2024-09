Tarifstreit Ärzte-Warnstreik an über 15 Kliniken

Im Tarifkonflikt um die Ärzte und Ärztinnen an kommunalen Krankenhäusern hat die Gewerkschaft Marburger Bund auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu einem Warnstreik aufgerufen. In Rheinland-Pfalz waren die Mediziner in zwölf Kliniken dazu aufgefordert worden, die Arbeit niederzulegen. „Im Saarland beteiligen sich die kommunalen Kliniken Klinikum Saarbrücken-Der Winterberg, die SHG Kliniken Völklingen, die SHG Klinik Merzig, die SHG Kliniken Sonnenberg sowie das Kreiskrankenhaus St. Ingbert“, teilte die Gewerkschaft mit. Eine Notfallversorgung sei in allen betroffenen Kliniken gewährleistet.