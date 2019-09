Ärzte-Software-Spezialist Compugroup steigt in MDax auf

Einer der Namen der Indizes der Deutschen Börse, MDax, ist auf einer Tafel gelistet. Darunter läuft eine Person. Foto: Arne Dedert/Archiv.

Koblenz Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Koblenzer Software-Hersteller Compugroup Medical SE steigt am 23. September in den Aktienindex MDax für mittelgroße Unternehmen auf. Dies „stärkt unsere Marktbedeutung als Digitalisierer in der Gesundheitsbranche“, teilte der Gründer und Vorstandschef Frank Gotthardt am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben von einem weiter wachsenden Interesse an seinen Aktien aus. Zugleich bleibe es im TecDAX, einem Aktienindex für Technologiewerte.