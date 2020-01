Ärzte-Gewerkschaft fordert mehr Geld für Medizin-Studenten

Mainz/Köln Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund hat von der rheinland-pfälzischen Landesregierung mehr Geld für die Ausbildung der Human- und Zahnmedizinstudenten an der Mainzer Universitätsklinik gefordert.

Pro Medizin-Studienplatz werde hierzulande gut 6000 Euro weniger gezahlt, als andere Fakultäten in Deutschland bekämen, teilte die Ärzte-Gewerkschaft am Freitag in Köln mit. Am Mittag war in Mainz ein Demonstrationszug von Medizinstudenten geplant, der von der Unimedizin in die Innenstadt führen sollte. Auch dabei sollte gegen eine Unterfinanzierung des Medizinstudiums protestiert werden. Die Veranstalter rechnen mit etwa 500 Teilnehmern.