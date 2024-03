Tarifverhandlungen Ärzte am Uniklinikum Homburg treten erneut in Warnstreik

Sie fordern mehr Geld und neue Regelungen für die Schichtarbeit: Am bundesweiten Ärztestreik an Unikliniken an diesem Montag beteiligen sich auch Ärztinnen und Ärzte am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. „Wir gehen davon aus, dass die Klinik massiv bestreikt wird“, sagte die Geschäftsführerin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund Saarland, Mirofora Aptidou, in Saarbrücken. Die Streikbereitschaft sei „überall sehr hoch“. Bundesweit sind Ärzte an 23 Unikliniken zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.