Tarifverhandlungen Ärzte am Uniklinikum Homburg streiken

Im Tarifstreit um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen haben sich am Montag Ärzte des Universitätsklinikums des Saarlands in Homburg an bundesweiten Warnstreik-Aktionen beteiligt. Am Morgen waren rund 60 Ärzte im Ausstand, wie der Sprecher des Klinikums in Homburg sagte. Man gehe davon aus, dass sich die Zahl im Laufe des Tages deutlich erhöhen werde. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hatte für Montag Ärzte an 23 Unikliniken in Deutschland zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.