Ärger rund um Corona: Mehr Beratungen für Verbraucher

Mainz Die Corona-Pandemie hat bei vielen Menschen in Rheinland-Pfalz zu Problemen mit Reiseveranstaltern, Fitnessstudios, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen geführt und damit auch den Verbraucherschützern jede Menge Arbeit beschert.

„Ein wahres Feuerwerk an neuen Fragen prasselte auf die Beratungsstellen nieder“, erklärte die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in ihrem am Freitag vorgestellten Bericht für das vergangene Jahr. Die Zahl der Beratungen habe im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 20 Prozent zugenommen.