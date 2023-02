Verwaltung : Ärger mit Hundehaufen: Kommunen gehen unterschiedliche Wege

Mainz Damit möglichst wenige Hundehaufen auf den Wiesen und Wegen liegen, gehen die Kommunen in Rheinland-Pfalz unterschiedliche Wege. Manche kontrollieren, andere machen einfach selbst sauber, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

So gibt es in Pirmasens viele Hundewiesen und Kontrollen, in Ludwigshafen ist ein Hundekotmobil zur Reinigung unterwegs.