Metz Ein Englisch-Zertifikat ist für französische Studenten jetzt Pflicht. An der Grenze wächst nun die Sorge, dass keiner mehr Deutsch lernt.

Céleste Lett, Saargemünds scheidender Bürgermeister, wandte sich in einem Brief aufgebracht an Frankreichs Premierminister Edouard Philippe: Er sei „empört“ und „traurig“ darüber, dass die Regierung diesen Erlass, der in der Grenzregion Grand Est umstritten ist, verabschiedet habe - während einer Gesundheitskrise, während diese Region beschäftigt war, „ihre Toten aufzuzählen“, schrieb der Republikaner.

Wenn sich auch in der Grenzregion alle darüber einig sind, dass Englischkenntnisse in der heutigen Welt unabdingbar sind, bedauern sie, dass die kulturellen und wirtschaftlichen Realitäten der Grenzregionen nicht berücksichtigt wurden. „In unserem grenzüberschreitenden Einzugsgebiet stellen Deutschkenntnisse einen realen Mehrwert für Studenten dar – bei der Jobsuche, aber auch allgemein für ihre Karriere“, sagt der Forbacher Abgeordnete Christophe Arend. Dass die verpflichtende Zertifizierung ausschließlich auf Englisch absolviert werden kann, stelle für ihn im absoluten Widerspruch zum Aachener Vertrag von 2019, in dem es darum geht, dass Frankreich und Deutschland ihre Kooperation vertiefen wollen – auch beim Spracherwerb. Dieser Meinung ist auch Léon Dietsch, Vorsitzender des Vereins „Culture et Bilinguisme de Lorraine“ (deutsch: „Kultur und Zweisprachigkeit in Lothringen“). „Wie soll künftig zweisprachiges Personal rekrutiert werden, wenn die Studenten im Endeffekt nur noch Englisch lernen, weil es die Sprache ist, die für die Zertifizierung gebraucht wird?“, fragt er. „Diese Maßnahme gefährdet den Deutschunterricht in unserer grenzüberschreitenden Region, und dass nicht nur an den Universitäten“, ist er sich sicher. Denn wer schon weiß, dass er in den meisten Studiengängen lediglich Englisch braucht, wird auch bereits in der Schule wohl kaum Interesse für eine zusätzliche Sprache entwickeln“, fürchtet er. „Wir fordern, dass Deutsch in den Grenzregionen wie zum Beispiel im Département Moselle genauso anerkannt wird wie Englisch“, sagt er der SZ.