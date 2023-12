KV-Patientenservice Änderungen bei medizinischer Versorgung in der Nacht

Nach der Ankündigung der Schließung mehrerer ärztlicher Bereitschaftspraxen in Rheinland-Pfalz soll die medizinische Versorgung in Randzeiten an einigen Stellen verändert werden. Das vereinbarten der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) im Land bei einem Treffen am Freitag in Mainz. Vorausgegangen war ein heftiger Konflikt zwischen den beiden Seiten.