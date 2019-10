Änderungen bei Fahrplänen im Rhein-Main-Gebiet

Mainz/Frankfurt Zugreisende im Rhein-Main-Gebiet müssen sich ab Mitte Dezember auf neue Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie teils neue Haltestellen einstellen. Denn mit der Inbetriebnahmen des neuen Haltepunkts Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen müssen viele Fahrpläne angepasst werden.

Die S-Bahn-Linie 8 werde deshalb in Richtung Frankfurt früher als bislang in Mainz abfahren und aus Richtung Frankfurt später ankommen. Dadurch hätten Reisende, die am Bahnhof Mainz Römisches Theater mit der S6 ankämen, keinen Anschluss mehr an die S8. Für Umsteigende werde es daher künftig die Möglichkeit geben, auf Regionalexpress-Züge auszuweichen. „Im morgendlichen Berufsverkehr gibt es keine Änderungen.“