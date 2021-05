Änderung der Bundeswahlordnung sorgt für Streit

Mainz Eine Änderung der Bundeswahlordnung sorgt in Rheinland-Pfalz für Ärger, weil kleinere Wahllokale geschlossen werden sollen. Die CDU-Landesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sieht die Verantwortung dafür beim Landeswahlleiter.

Zur Sicherung des Wahlgeheimnisses sollten bei der Bundestagswahl keine Urnen mit weniger als 50 Stimmen mehr in einem einzelnen Wahllokal ausgezählt werden, erläuterte der Landeswahlleiter die Neuerung. Diese Änderung wirke sich aufgrund der besonders kleinteiligen Gemeindestruktur in Rheinland-Pfalz stärker aus als in den anderen Bundesländern. Der Landeswahlleiter und das Innenministerium hätten sich wegen dieses Problems bereits mehrfach erfolglos mit Vorschlägen an den Bundesgesetzgeber gewandt.