Gesundheit : Ämter melden mehr Grippefälle - ungewöhnlich für Jahreszeit

Koblenz In Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der gemeldeten Grippefälle. Seit Anfang Oktober seien 758 Infektionen nachgewiesen worden, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mit.

Das seien „vergleichsweise viele Fälle“ zu dieser Zeit des Jahres. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 5 Fälle, in 2020 standen 4 und in 2019 - also vor der Corona-Pandemie - 9 auf der Liste.