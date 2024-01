Umfrage Ältere in Bitburg-Prüm haben am wenigsten von ihrer Rente

Rentnerinnen und Rentner im Eifel-Kreis Bitburg-Prüm haben einer Studie zufolge bundesweit die geringste Kaufkraft mit ihrer Rente. Sie kommen demnach auf einen Wert von monatlich 856 Euro, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Auswertung des Prognos-Instituts hervorgeht. Dabei spielt nicht nur die absolute Höhe der Rente eine Rolle, sondern auch das Preisniveau am Wohnort, das unter anderem die Mietkosten berücksichtigt. Auftraggeber war der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin.