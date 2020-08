Ado Properties verdient dank Adler Real Estate operativ mehr

Berlin/Luxemburg Der Immobilienkonzern Ado Properties profitiert von seinem jüngsten Zukauf Adler Real Estate. Die Erträge aus Vermietung haben sich dank der Übernahme im ersten Halbjahr mit 147,9 Millionen Euro mehr als verdoppelt, wie der SDax-Konzern am Montag in Luxemburg mitteilte.

Ado Properties hatte Adler Real Estate Anfang April übernommen. Gemeinsam peilen die beiden Unternehmen weiterhin Nettomieteinnahmen in der Größenordnung von 280 bis 300 Millionen Euro an. Das operative Ergebnis soll 105 bis 125 Millionen Euro betragen. Nach dem Zusammenschluss hat Ado Properties den Anteil seiner Wohnimmobilien in Berlin deutlich reduziert und rechnet daher mit deutlich geringeren finanziellen Auswirkungen durch den Mietendeckel.