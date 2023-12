Radverkehr ADFC-Chef: Können nicht doppelte Infrastruktur bauen

In anderen Bundesländern wie im angrenzenden Nordrhein-Westfalen sei die Nutzung dieser Wege eine Normalität, erklärte Geers. Sie gehörten zur Verkehrsinfrastruktur dazu. In Rheinland-Pfalz sei das leider nicht so. Die Landwirtschaftskammer spreche sich gegen die Nutzung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen für Radfahrer aus. Als Argument werde angeführt, dass die Alltagsradfahrer und die Touristen auf den Strecken bei ihren Fahrten oft nicht zur Seite gingen und so den landwirtschaftlichen Verkehr behinderten.